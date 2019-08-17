نائب: اغلب المطالبين رئيس الوزراء بمكافحة الفساد هم انفسهم متورطين

اكد النائب حسن سالم، السبت، ان اغلب المطالبين رئيس الوزراء بمكافحة الفساد هم انفسهم متورطين، مبينا ان مكافحة الفساد والمحاسبة تسري على المسؤول المستقل.

وقال سالم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اغلب المطالبين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمكافحة الفساد هم انفسهم متورطين به من خلال وزرائهم ووكلائهم ومدرائهم"، مبينا ان "هؤلاء يمارسون الضغط على الاجهزة الرقابية والقضائية بعدم محاسبة الفاسدين التابعين لاحزابهم وكتلهم".

وقال سالم ان "مايطرح في الاعلام بشان ملفات الفساد هي مزايدات وممارسة الضغط للحصول على مكاسب ومغانم"، مشيرا الى انه "لو كانت هناك جدية حقيقية لمكافحة الفساد فعلى الاحزاب والكتل اعلان البراءة من كوادرهم المتورطة بالفساد وجعل القضاء ياخذ دوره في محاسبتهم".

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وتابع ان "هذا لن يحدث لان اموال الشعب العراقي التي سرقت مقسمه نسبه للسارق والباقي لحزبه وكتلته وهذا حسب مفهومهم وزير او وكيل او مدير ناجح لانه حصل مغانم واموال للحزب او الكتلة"، موضحا ان "مكافحة الفساد والمحاسبة في العراق تسري على المسؤول المستقل، ولكن ليس كل مستقل ضعيف".

واكد نائب في مجلس النواب، ان جهود مكافحة الفساد حقيقية لكنها ضمن سقف محدود، مشيرا الى ان اكثر من 40 قضية غير مسموح فتحها.