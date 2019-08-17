نائب: وضع الطرق لايوفر الارضية المناسبة لتطبيق قانون المرور

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون المرور يعتبر من القوانين المهمة والضرورية التي كان لابد من تشريعها وهو ماحصل في الفصل التشريعي الماضي ليكون نقطة ايجابية تحسب لنشاط مجلس النواب"، مبينا أن "القانون ورغم اهميته لكنه بحاجة الى اجراءات وخطوات مهمة تسبق تطبيقه من قبل مديرية المرور العامة".واكد البديري، أن "وضع الطرقات حاليا لايوفر الارضية المناسبة للتطبيق والاجدر بمديرية المرور العامة وضع الخطط اللازمة وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية الاخرى لتنفيذ القانون بالشكل الامثل".

وأضاف البديري، أن "تأمين شروط السلامة في الطرق وخاصة الخارجية منها وتخطيطها وفق معايير عالمية واكمال اجراءات التبليط وازالة المطبات والحفر واعادة صيانة وبناء الاسيجة في الطرق الخارجية، ووضع العلامات المرورية والتحذيرية والارشادية الكافية جميعها خطوات من الواجب توفيرها ومن ثم الشروع بتطبيق القانون".



وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، 5 آيار 2019، على قانون المرور، فيما أعلنت مديرية المرور العامة في (15 آب 2019) أن موعد تطبيق قانون المرور الجديد سيكون يوم السادس من تشرين الاول المقبل.