نائب: وضع الطرق لايوفر الارضية المناسبة لتطبيق قانون المرور

رأى النائب عن تيار الحكمة علي البديري، السبت، أن وضع الطرق لايوفر الارضية المناسبة لتطبيق قانون المرور، داعيا مديرية المرور العامة لوضع الخطط وتوفير الارضية المناسبة لتطبيق القانون.
واكد البديري، أن "وضع الطرقات حاليا لايوفر الارضية المناسبة للتطبيق والاجدر بمديرية المرور العامة وضع الخطط اللازمة وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية الاخرى لتنفيذ القانون بالشكل الامثل".
وأضاف البديري، أن "تأمين شروط السلامة في الطرق وخاصة الخارجية منها وتخطيطها وفق معايير عالمية واكمال اجراءات التبليط وازالة المطبات والحفر واعادة صيانة وبناء الاسيجة في الطرق الخارجية، ووضع العلامات المرورية والتحذيرية والارشادية الكافية جميعها خطوات من الواجب توفيرها ومن ثم الشروع بتطبيق القانون".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، 5 آيار 2019، على قانون المرور، فيما أعلنت مديرية المرور العامة في (15 آب 2019) أن موعد تطبيق قانون المرور الجديد سيكون يوم السادس من تشرين الاول المقبل.
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