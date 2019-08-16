غارديان: شركة أسترالية خرقت عمدا العقوبات الأمريكية ضد إيران

أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن شركة دولية أسترالية تواجه خطر التعرض للعقوبات الأمريكية، بسبب تسلمها "شحنة غامضة" قد تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار.
وفي الصين، تمت إعاد شحن الأسمدة على متن سفينة Bulk Aquila التي تستخدمها شركة Quantum Fertiliser ومقرها هونغ كونغ، وهي تابعة لشركة Incitec Pivot المسجلة في البورصة الأسترالية ASX، وسبق أن تعاقدت مع حكومة كانبيرا وتعد من مانحي حزب العمل الأسترالي.
وسرعان ما أعلنت Quantum أنها تعرضت للتضليل، وكانت على قناعة بأن هذه المنتجات صينية الصنع، وأمرت بتفريغ السفينة بشكل طارئ في ميناء صيني آخر هو يانتاي، عندما تبينت الحقيقة لها، مع إطلاق "مراجعة واسعة لتقليص خطر تكرار مثل هذا الوضع".
غير أن الوثائق الداخلية ومقطع الفيديو الذي نشرته "ذي غارديان" يؤكد أن Quantum كانت على دراية بشأن الدولة التي وصلت منها الشحنة التي تقدر قيمتها بما بين 10 و15 مليون دولار، ما يهدد الشركة بإمكانية التعرض لعقوبات أمريكية صارمة.
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