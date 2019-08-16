انتحار إمرأة بسلاح زوجها شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "إمرأة قامت بإطلاق النار على نفسها من مسدس زوجها ضمن شقق منطقة الطالبة شمالي بغداد، ما ادى الى وفاتها في الحال".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث".

