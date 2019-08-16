افاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن إمرأة اقدمت على الانتحار بسلاح زوجها شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "إمرأة قامت بإطلاق النار على نفسها من مسدس زوجها ضمن شقق منطقة الطالبة شمالي بغداد، ما ادى الى وفاتها في الحال".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار إمرأة بسلاح زوجها شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.