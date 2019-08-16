2019-08-16 | 20:16
84 مشاهدة
يغادر فريق القوة الجوية لكرة القدم، الاثنين المقبل إلى العاصمة اللبنانية بيروت للدخول بمعسكر تدريبي يستمر للفترة من (19-26) من الشهر الحالي، وذلك تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.
وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، أن "الفريق سيغادر إلى بيروت يوم الاثنين للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً للمرحلة المقبلة، مؤكداً بأن الفريق سيخوض ثلاثة مباريات مع أندية المقدمة في لبنان".
وأضاف الزيدي "المحترفان الجدد سيلتحقون بالمعسكر، وهم كل من المدافع التونسي علي المشاني والمهاجم الليبي محمد الغندوي، بالإضافة الى اللاعب السوري زاهر ميداني والذي سيلتحق بصفوف الفريق خلال معسكر بيروت".
وأشار نائب رئيس الهيئة الإدارية إلى أن "الفريق سيعود في السادس والعشرون من الشهر الحالي إلى العراق عبر مطار النجف، وسيتوجه مباشرةً إلى كربلاء وذلك تحضيراً لمواجهة السالمية الكويتي".
كانت هذه تفاصيل خبر القوة الجوية يعسكر في بيروت تحضيراً للموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.