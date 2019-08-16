القوة الجوية يعسكر في بيروت تحضيراً للموسم المقبل

وتنتظر فريق القوة الجوية مباراة السالمية الكويتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي ستقام على ملعب كربلاء الدولي بالتاسع والعشرون من الشهر الحالي، فيما ستقام مباراة الإياب في الكويت بالرابع والعشرون من الشهر المقبل.وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، أن "الفريق سيغادر إلى بيروت يوم الاثنين للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً للمرحلة المقبلة، مؤكداً بأن الفريق سيخوض ثلاثة مباريات مع أندية المقدمة في لبنان".

وأضاف الزيدي "المحترفان الجدد سيلتحقون بالمعسكر، وهم كل من المدافع التونسي علي المشاني والمهاجم الليبي محمد الغندوي، بالإضافة الى اللاعب السوري زاهر ميداني والذي سيلتحق بصفوف الفريق خلال معسكر بيروت".



وأشار نائب رئيس الهيئة الإدارية إلى أن "الفريق سيعود في السادس والعشرون من الشهر الحالي إلى العراق عبر مطار النجف، وسيتوجه مباشرةً إلى كربلاء وذلك تحضيراً لمواجهة السالمية الكويتي".