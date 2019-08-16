المنتخب الوطني للركبي يباشر تدريباته تحضيرا للبطولة العربية في الاردن

وقال نائب رئيس لجنة الركبي فريق هزاع في حديث لـ الخليج 365، إن "المنتخب باشر اليوم بتدريبات التي ستكون بواقع وحدتين تدريبية في الأسبوع على ان تكثف الوحدات التدريبية خلال الشهر المقبل".

وأشار الى ان "المنتخب يعاني حتى الان من الدعم المالي والمعنوي من قبل المؤسسات الرياضية رغم ان لجنة الركبي طرقت جميع الأبواب".



واوضح هزاع ان "المنتخب سيدخل بمعسكر تدريبي في ايران خلال شهر أيلول المقبل على النفقة الخاصة للاعبين والجهاز الفني من احل تطوير اللعبة".

ودعا هزاع الحكومة العراقية لدعم "المنتخب الوطني ألذي يمثل العراق من خلال الشباب الواعد الطامحين لرفع اسم بلدهم عاليا في البطولة العربية".

يذكر ان منتخب الركبي شارك في النسختين الماضيتين من البطولة العربية في مصر الاردن على نفقته الخاصة دون اَي دعم من اَي جهة رياضية او مسؤول حكومي.

