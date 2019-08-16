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المنتخب الوطني للركبي يباشر تدريباته تحضيرا للبطولة العربية في الاردن

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2019-08-16 | 20:06

المنتخب الوطني للركبي يباشر تدريباته تحضيرا للبطولة العربية في الاردن

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باشر مساء اليوم المنتخب الوطني للركبي تدريبات على جامعة بغداد تحضيرا لمنافسات البطولة العربية الخامسة التي ستقام في الاردن خلا شهر تشرين الاول المقبل.
وقال نائب رئيس لجنة الركبي فريق هزاع في حديث لـ الخليج 365، إن "المنتخب باشر اليوم بتدريبات التي ستكون بواقع وحدتين تدريبية في الأسبوع على ان تكثف الوحدات التدريبية خلال الشهر المقبل".

وأشار الى ان "المنتخب يعاني حتى الان من الدعم المالي والمعنوي من قبل المؤسسات رغم ان لجنة الركبي طرقت جميع الأبواب".


واوضح هزاع ان "المنتخب سيدخل بمعسكر تدريبي في ايران خلال شهر أيلول المقبل على النفقة الخاصة للاعبين والجهاز الفني من احل تطوير اللعبة".

ودعا هزاع الحكومة العراقية لدعم "المنتخب الوطني ألذي يمثل العراق من خلال الشباب الواعد الطامحين لرفع اسم بلدهم عاليا في البطولة العربية".

يذكر ان منتخب الركبي شارك في النسختين الماضيتين من البطولة العربية في مصر الاردن على نفقته الخاصة دون اَي دعم من اَي جهة رياضية او مسؤول حكومي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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