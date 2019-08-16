أفاد مصدر أمني، الجمعة، باعتقال عدة أشخاص استخدموا أسلحة نارية خلال مشاجرة جنوبي العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة اندلعت، اليوم، بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن عمارات الصحة منطقة الدورة جنوبي بغداد". وأضاف أن "نجدة الدورة تدخلت واعتقلت جميع الاطراف وتم تسليمهم الى مركز الشرطة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال عدة أشخاص استخدموا أسلحة نارية خلال مشاجرة جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.