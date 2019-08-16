الفيفا يعاقب فاسدا إفريقيا بالإيقاف مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباريات

وقال "فيفا" في بيان، إن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة وجدت أن سياسيا "أدين بسبب إقراره بتلقي رشاوى فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات وهو انتهاك لميثاق أخلاقيات الفيفا".

وتعتبر هذه القضية هي الأحدث التي يُكشف عنها ضمن التحقيقات التي يجريها الفيفا منذ فترة طويلة بشأن أنشطة السنغافوري ويلسون راج بيرومال الذي وصفه الاتحاد الدولي للعبة بأنه ”متلاعب معروف بنتائج المباريات“ وهو ما اعترف به بيرومال أكثر من مرة.



يذكر أن النيجيري سياسيا، شارك في 51 مباراة كمهاجم ضمن منتخب نيجيريا ثم تولى لاحقا تدريب عدة منتخبات وطنية للشباب قبل أن يدرب المنتخب الأول في 2016.

هذا وكان الفيفا قد فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة الإيقاف مدى الحياة وغرامة قدرها مليون دولار على أمين الصندوق وعضو اللجنة التنفيذية السابق في اتحاد أمريكا الجنوبية "الكونميبول"، رومير أوسونا، بسبب تلقيه رشى.

