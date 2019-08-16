الفيفا يعاقب فاسدا إفريقيا بالإيقاف مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباريات

2019-08-16 | 19:00
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فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة الإيقاف مدى الحياة وغرامة مالية قدرها 50 ألف فرانك سويسري على مدرب منتخب نيجيريا السابق، سامسون سياسيا، على خلفية التلاعب في نتائج المباريات.
وتعتبر هذه القضية هي الأحدث التي يُكشف عنها ضمن التحقيقات التي يجريها الفيفا منذ فترة طويلة بشأن أنشطة السنغافوري ويلسون راج بيرومال الذي وصفه الاتحاد الدولي للعبة بأنه ”متلاعب معروف بنتائج المباريات“ وهو ما اعترف به بيرومال أكثر من مرة.
يذكر أن النيجيري سياسيا، شارك في 51 مباراة كمهاجم ضمن منتخب نيجيريا ثم تولى لاحقا تدريب عدة منتخبات وطنية للشباب قبل أن يدرب المنتخب الأول في 2016.
هذا وكان الفيفا قد فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة الإيقاف مدى الحياة وغرامة قدرها مليون دولار على أمين الصندوق وعضو اللجنة التنفيذية السابق في اتحاد أمريكا الجنوبية "الكونميبول"، رومير أوسونا، بسبب تلقيه رشى.
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