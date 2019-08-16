الحشد يعلن نجاح خطة عيد الأضحى في النجف

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، نجاح الخطة الامنية الخاصة بعيد الأضحى في محافظة النجف.
وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللواء الثاني بالحشد الشعبي اكمل مهامه ضمن الخطة الامنية لعيد الأضحى المبارك في محافظة النجف بنجاح".
وأضاف أن "الخطة الامنية خضعت لإشراف مباشر من قبل قيادة عمليات الفرات الاوسط".
وأضاف أن "الخطة الامنية خضعت لإشراف مباشر من قبل قيادة عمليات الفرات الاوسط".
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