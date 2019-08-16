إمرأة من ديالى تصطحب خمسة من اطفال اخيها وتتركهم عند باب مسجد ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اتصالا ورد من عدة مواطنين على السيطرة المركزية لنجدة بغداد مخبرين بوجود خمسة اطفال متروكين بالقرب من جامع ضمن منطقة شارع ابو الطيارة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم على الفور توجيه دورية الى المكان وتبين فعلا وجود خمسة الاطفال، اكبرهم يبلغ من العمر 11 عاما واصغرهم لديه اربع سنوات".

وتابع المصدر، أن "الاطفال اكدوا انهم يسكنون في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى"، مبينا انه "بحسب ادعائهم، قيام عمتهم باستصحابهم من محافظة ديالى وتركهم بالقرب من الجامع ".

ولفت المصدر الى "نقل الاطفال الى احداث الكرخ وفق اجراءات اصولية".

