إمرأة من ديالى تصطحب خمسة من اطفال اخيها وتتركهم عند باب مسجد ببغداد

كشف مصدر في الشرطة، الجمعة، قيام إمرأة من محافظة ديالى اصطحبت خمسة من اطفال اخيها وتركتهم عند باب مسجد جنوبي بغداد.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم على الفور توجيه دورية الى المكان وتبين فعلا وجود خمسة الاطفال، اكبرهم يبلغ من العمر 11 عاما واصغرهم لديه اربع سنوات".
وتابع المصدر، أن "الاطفال اكدوا انهم يسكنون في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى"، مبينا انه "بحسب ادعائهم، قيام عمتهم باستصحابهم من محافظة ديالى وتركهم بالقرب من الجامع ".
ولفت المصدر الى "نقل الاطفال الى احداث الكرخ وفق اجراءات اصولية".
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