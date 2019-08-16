وفاة اول إصابة بفيروس 'إيبولا' في الكونغو الديمقراطية

وذكرت الحكومة في بيان، انه "جرى تأكيد إصابتين بحمى إيبولا ليلة الجمعة، في جنوب كيفو في حي لويندي، وأحد المصابين (26 عاما) توفي، فيما لا يزال أحد أبنائه على قيد الحياة ويخضع للعلاج".

من جهته، قال حاكم جنوب كيفو، ثيو نغوابيدجي للصحفيين، إن "فرقا من حملة تنسيق مكافحة الوباء وصلت الخميس لتقديم الدعم".



وتوفي أكثر من 1900 شخص بوباء "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أغسطس عام 2018، عندما تفشى فيروس الحمى النزفية في إقليم شمال كيفو وامتد إلى إقليم إيتوري المجاور.