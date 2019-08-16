الروبل الروسي يقترب من أدنى مستوى له منذ ايار رغم ارتفاع أسعار النفط

واصل الروبل الروسي الهبوط لثالث يوم على التوالي، مقتربا من أضعف مستوياته منذ أيار في تعاملات ضعيفة، وسط تزايد الضبابية في الأسواق العالمية.
وسجل الروبل خلال هذا الأسبوع، انخفاضا في قيمته بحوالي 1.7 % أمام الدولار.
هذا وعرفت قيمة الروبل انخفاضا ملحوظا، نتيجة لاضطرابات الأسواق المالية العالمية التي تفاقمت هذا الأسبوع بفعل مخاوف من ركود محتمل في الاقتصاد الأمريكي، وتباطؤ في ألمانيا وكذلك الصراع التجاري بين واشنطن وبكين.
هذا وارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن 2%، اليوم الجمعة، متعافية من انخفاضات سجلتها على مدى يومين، بعد أن أظهرت بيانات زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية، مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.
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