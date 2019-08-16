بالفيديو... فضل شاكر بإطلالة مفاجئة

في أحدث إطلالة له، ظهر الفنان اللبناني فضل شاكر في مقطع فيديو عبر "فيسبوك" حليق الذقن، وقد بدت عليه علامات التقدم في العمر، وهو يرتدي نظارات طبية.
ونشر المحامي نبيل الحلبي عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" فيديو على أنغام أغنية للسيدة فيروز بصوت شاكر، ظهر فيه رفقة عدد من أصدقائه، وقد بدت على فضل علامات التقدم في السن.
وكان شاكر أصدر في شهر فبراير من العام الحالي أغنية "حبيتك"، من كلمات محمد رفاعي وألحان وتوزيع علي أباظة، وقد حققت ملايين المشاهدات عبر "يوتيوب".
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