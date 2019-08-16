الحشد الشعبي: احباط محاولة تسلل لعناصر داعش الى خانقين

اعلن اعلام الحشد الشعبي، الجمعة، أن قوة من اللواء 23 بالحشد احبط محاولة تسلل من قبل عناصر داعش لقضاء خانقين في ديالى.
وقال موقع الحشد الشعبي، ان، قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي احبطت في وقت متأخر من ليلة امس، تسللا من قبل عناصر داعش قرية جميل بيك التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى.
واوضح ان، "مقاتلا من الحشد اصيب واستشهد اخر اثناء الاشتباك مع القوة"، مشيرا الى ان "داعش يحاول استهداف المدنيين خلال ايام عيد الاضحى، لكن الحشد احبط محاولته".
وكان الحشد الشعبي قد اعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن احباط محاولة تسلل لتسعة عناصر من داعش الى قرية دكه بين ناحية جلولاء وكلار شمال شرق ديالى.
واوضح ان، "مقاتلا من الحشد اصيب واستشهد اخر اثناء الاشتباك مع القوة"، مشيرا الى ان "داعش يحاول استهداف المدنيين خلال ايام عيد الاضحى، لكن الحشد احبط محاولته".
وكان الحشد الشعبي قد اعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن احباط محاولة تسلل لتسعة عناصر من داعش الى قرية دكه بين ناحية جلولاء وكلار شمال شرق ديالى.
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