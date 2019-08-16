الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش شمال شرق ديالى

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن احباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" شمال شرق ديالى.
وقال موقع الحشد، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، ان "تسعة عناصر من داعش حاولوا التسلل الى قرية دكه بين ناحية جلولاء وكلار شمال شرق ديالى".
واوضح أن قوة من اللواءين 28 و120 بالحشد الشعبي بضربهم بالهاونات ما اجبرهم على الفرار الى جهة مجهولة.
واوضح أن قوة من اللواءين 28 و120 بالحشد الشعبي بضربهم بالهاونات ما اجبرهم على الفرار الى جهة مجهولة.
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