اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته أختام مزورة في منفذ الشلامجة. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن هيئة المنافذ الحدودية/ منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة تمكن من ضبط مسافر عراقي بحوزته أختام مغادرة عدد 84 مزورة واختام دخول عدد 35 مزورة". وأوضحت أنه بعد فحص جواز المسافر تبين أنه يحمل فيزا متعددة وتم ذلك استنادا إلى كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي في المنفذ، مشيرة الى إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي الى مركز شرطة الشلامجة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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