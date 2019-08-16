رئيس وزراء جبل طارق: على طهران الوفاء بالتزاماتها بشأن الناقلة الإيرانية

أعلن رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، أنه بإمكان الناقلة الإيرانية "غريس-1" مغادرة سواحل البلاد عندما تكون مستعدة لذلك بالفعل بعد قرار الإفراج عنها، معربا عن شكوك سلطات بلاده بشأن إمكانية توجه الناقلة إلى سوريا، قائلا إن بلاده تتوقع من طهران الوفاء بتعهداتها بهذا الشأن.
وأعرب رئيس وزراء حكومة جبل طارق عن شكوك سلطات بلاده بشأن إمكانية توجه الناقلة المفرج عنها إلى سوريا، قائلا إن بلاده تتوقع من طهران الوفاء بتعهداتها بهذا الشأن.
وسبق أن احتجزت سلطات جبل طارق بمساعدة بريطانيا الناقلة الإيرانية أوائل تموز الماضي، بدعوى أنها كانت متوجهة إلى سوريا بشحنة من النفط في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.
وفي وقت لاحق من الشهر الماضي، احتجزت إيران بدورها الناقلة "Stena Impero" البريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز بدعوى خرقها قوانين الملاحة، ما زاد من حدة التوتر في منطقة الخليج.
وطالبت الولايات المتحدة أمس سلطات جبل طارق بتمديد فترة احتجاز الناقلة الإيرانية.
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