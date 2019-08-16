رئيس وزراء جبل طارق: على طهران الوفاء بالتزاماتها بشأن الناقلة الإيرانية

وأكد بيكاردو في تصريح أدلى به اليوم الجمعة أن الناقلة قد تغادر جبل طارق اليوم، مشيرا إلى أن المحكمة العليا في جبل طارق ستدرس أي طلب أمريكي لاحتجازها.

وأعرب رئيس وزراء حكومة جبل طارق عن شكوك سلطات بلاده بشأن إمكانية توجه الناقلة المفرج عنها إلى سوريا، قائلا إن بلاده تتوقع من طهران الوفاء بتعهداتها بهذا الشأن.



وسبق أن احتجزت سلطات جبل طارق بمساعدة بريطانيا الناقلة الإيرانية أوائل تموز الماضي، بدعوى أنها كانت متوجهة إلى سوريا بشحنة من النفط في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

وفي وقت لاحق من الشهر الماضي، احتجزت إيران بدورها الناقلة "Stena Impero" البريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز بدعوى خرقها قوانين الملاحة، ما زاد من حدة التوتر في منطقة الخليج.

وطالبت الولايات المتحدة أمس سلطات جبل طارق بتمديد فترة احتجاز الناقلة الإيرانية.