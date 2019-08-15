العثور على جثة رجل عربي الجنسية أمام باب شقته شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، بالعثور على جثة شخص عربي الجنسية أمام باب شقته شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت على جثة شخص عربي الجنسية أمام باب شقته ضمن منطقة حي القاهرة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لغرض اذا كانت الوفاة طبيعية او حادث جنائي، حيث انها لم يتبين عليها اي اثار لاطلاق نار".
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