مصدر امني يكشف تفاصيل ما حدث في معسكر 'الصقر' اليوم

كشف مصدر امني، الخميس، عن تفاصيل ما حدث في معسكر "الصقر" عصر اليوم، مؤكداً ان الحريق اندلع اثناء تنظيف المكان من مخلفات التفجير السابق.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم توجيه فرقتين دفاع مدني والتي بدورها قامت بالسيطرة على الحادث دون اي اصابات تذكر".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل معسكر "الصقر" جنوبي بغداد.
يذكر ان انفجارا وقع الاثنين الماضي، لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي جنوبي بغداد ادى الى وفاة شخص واصابة 29 اخرين بجروح.
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