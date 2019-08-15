مصدر امني يكشف تفاصيل ما حدث في معسكر 'الصقر' اليوم

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "اثناء تنظيف المكان من مخلفات التفجير الذي حصل في الايام السابقة داخل المعسكر اندلع حريق".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم توجيه فرقتين دفاع مدني والتي بدورها قامت بالسيطرة على الحادث دون اي اصابات تذكر".



وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل معسكر "الصقر" جنوبي بغداد.