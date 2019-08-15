مقتل عنصر في الشرطة الاتحادية اثناء تأدية الواجب في قاطع عمليات كركوك

اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، الخميس، مقتل احد عناصرها اثناء تأدية الواجب في قاطع عمليات كركوك.
وقالت الشرطة في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "احد عناصر الشرطة الاتحادية استشهد اليوم خلال تأدية الواجب ضمن قاطع عمليات كركوك/ داقوق".
يشار الى ان القوات الامنية في محافظة كركوك تقوم بين الحين والاخر بعمليات امنية تستهدف المناطق النائية من المحافظة والتي تحتوي على جيوب متناثرة لتنظيم "داعش".
يشار الى ان القوات الامنية في محافظة كركوك تقوم بين الحين والاخر بعمليات امنية تستهدف المناطق النائية من المحافظة والتي تحتوي على جيوب متناثرة لتنظيم "داعش".
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