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مقتل عنصر في الشرطة الاتحادية اثناء تأدية الواجب في قاطع عمليات كركوك

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اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، الخميس، مقتل احد عناصرها اثناء تأدية الواجب في قاطع عمليات كركوك.
وقالت الشرطة في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "احد عناصر الشرطة الاتحادية استشهد اليوم خلال تأدية الواجب ضمن قاطع عمليات كركوك/ داقوق".

يشار الى ان القوات الامنية في محافظة كركوك تقوم بين الحين والاخر بعمليات امنية تستهدف المناطق النائية من المحافظة والتي تحتوي على جيوب متناثرة لتنظيم "داعش".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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