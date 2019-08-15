كاتانيتش لـ الخليج 365: توجهت الى اربيل بانتظار حسم مصيري مع المنتخب

وكان بهروز دزهبود، وكيل اعمال كاتانيتش، قد اعلن نهاية مشوار موكله مع المنتخب الوطني، لكن رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، اكد ان الاتحاد لم يصدر اي قرار رسمي بهذا الشأن.

وقال كاتانيتش في حديث لـ الخليج 365، "بعد نهاية بطولة غرب آسيا في كربلاء، توجهت قبل قليل الى محافظة اربيل لانتظار حسم مصيري بالبقاء او الرحيل مع المنتخب الوطني".



ومن المؤمل ان يصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، القرار النهائي بشأن مستقبل كاتانيتش يوم الاثنين المقبل، بعدما تقوم لجنة المنتخبات بتقييم اداء المنتخب والمدرب في بطولة غرب آسيا.