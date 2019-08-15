اتحاد الكرة يكشف حقيقة اقالة كاتانيتش

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2019-08-15 | 14:42
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كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، حقيقة اقالة مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، من منصبه بعد نهاية منافسات بطولة غرب آسيا.
وقال رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "اخبار اقالة كاتانيتش التي تناقلتها وسائط السوشل ميديا بناءً على مانشره وكيله بهروز، غير صحيحة".
واضاف "لم يتم مثل هذا القرار قبل عقد الاتحاد اجتماعه القادم بعد ثلاثة ايام وتقييم مرحلة المدرب كاتانيش فنيا مع اللجان المختصة ومن ثم اتخاذ القرار بشأن استمراره او تغييره".
وبين أن "ماذكره بهروز لم يكن دقيقا حيث ابلغنا مستشارنا القانوني الاتصال ببهروز ومعاينة العقد المبرم بيننا دون اتخاذ اي قرار متسرع".
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