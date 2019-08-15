الشرطة البريطانية: حادث طعن بسكين خارج وزارة الداخلية في لندن

اعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، عن حادث طعن بسكين خارج وزارة الداخلية في لندن. وقالت الوزارة بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "حادث طعن بسكين وقع خارج وزارة الداخلية في العاصمة لندن". وأكدت الوزارة أنه "لا يوجد مؤشر على أنه عمل إرهابي".

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