نائبة تدعو لإيقاف ترشيح شخصية 'عليها مؤشرات' لمنصب مدير عام إحدى الدوائر

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك العديد من الشكاوى وردت الينا تتضمن تحذيرات من مغبة تعيين السيدة (ن . ع) مديراً عاماً لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لكون الوزير ليس على دراية مسبقة بأنها توجد عليها ملفات تحقيقية وعليها الكثير من المؤشرات وارتكبت مخالفات عديدة مثبتة بالوثائق والأدلة".وأضاف نصيف، أن "هذه السيدة فشلت في المقابلة، وتخصصها بعيد عن هذا المنصب، كما أنها وللأسف غير مهنية وتستخدم منصبها لتصفية الخصومات الشخصية، فقد قامت بإعفاء ستة مدراء بالأصالة وجاءت بآخرين غير كفوئين وعليهم عقوبات سابقة، وهؤلاء تربطها بهم مصالح شخصية".

وشددت نصيف على "ضرورة إلغاء ترشيحها لهذا المنصب وفتح تحقيقات حول كافة مخالفاتها السابقة وإحالتها الى الجهات المختصة".