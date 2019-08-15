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نائب يدعو الى تفعيل الاستجوابات والاسئلة الشفهية

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اكد نائب عن كتلة النهج الوطني، الخميس، على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال الاستجوابات والاسئلة الشفهية والاستضافات وليس التركيز فقط على الجانب التشريعي، داعيا رئاسة المجلس لوضع الاستجوابات المقدمة اليها لبعض الوزارات في جدول اعمال الجلسات المقبلة.

وقال حازم الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب مطالبة بتفعيل الجوانب الاخرى في مجلس النواب وليس فقط الجانب التشريعي"، مبينا ان "الجانب الرقابي من اسئلة شفهية واستجوابات واستضافات للمسؤولين جميعها امور مهمة وضرورية في عمل البرلمان".

واضاف الخالدي، انه "من خلال الاطلاع على ماتم تنفيذه من البرنامج الحكومي، وجدنا ان هناك فجوة شاسعة مابين حاجة المواطن الفعلية وما كتبته الحكومة في برنامجها وطبقته على الارض"، لافتا الى ان "هناك عددا من الاستجوابات تم تقديمها الى رئاسة المجلس وسنتابعها بكل اهتمام ونطلع على مايطرح فيها وعلى رئاسة المجلس وضعها بجدول الاعمال في اقرب وقت ممكن من الفصل التشريعي المقبل".


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