نائب يدعو الى تفعيل الاستجوابات والاسئلة الشفهية

وقال حازم الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب مطالبة بتفعيل الجوانب الاخرى في مجلس النواب وليس فقط الجانب التشريعي"، مبينا ان "الجانب الرقابي من اسئلة شفهية واستجوابات واستضافات للمسؤولين جميعها امور مهمة وضرورية في عمل البرلمان".
واضاف الخالدي، انه "من خلال الاطلاع على ماتم تنفيذه من البرنامج الحكومي، وجدنا ان هناك فجوة شاسعة مابين حاجة المواطن الفعلية وما كتبته الحكومة في برنامجها وطبقته على الارض"، لافتا الى ان "هناك عددا من الاستجوابات تم تقديمها الى رئاسة المجلس وسنتابعها بكل اهتمام ونطلع على مايطرح فيها وعلى رئاسة المجلس وضعها بجدول الاعمال في اقرب وقت ممكن من الفصل التشريعي المقبل".
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