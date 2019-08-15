توقعات بزيارة وفد ايراني رسمي الى العراق لهذا الغرض

توقع مصدر مسؤول، ان يقوم وفد ايراني رسمي بزيارة العراق بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى، مبينا ان الوفد سيناقش مقترحا طرح العام الماضية بشأن اجراءات السفر بين البلدين.

وقال المسؤول في تصريح تابعته الخليج 365، انه "من المرجح لن يقوم وفد ايراني رسمي بزيارة لبغداد بعد عطلة العيد، لمناقشة إجراءات السفر بين البلدين"، مبينا ان "الوفد سيناقش مقترحا طرح العام الماضي، ولم تتم إثارته مرة أخرى ويتضمن اعتماد استمارة سفر خاصة بين العراق وإيران إلى جانب جواز السفر الحالي، خصوصاً خلال مواسم الزيارات الدينية، من دون وضع أي إشارة في الجواز الذي ستكون مهمته إثبات هوية لا أكثر عند التنقل".

واضاف ان "هذا هو إجراء جديد يتطلب مباحثات لبحث تفاصيل وضوابط ذلك"، مشيرا الى ان "الإيرانيين يريدون أن يتم تطوير الإجراء الحالي بشأن عدم منح تاشيرات للعراقيين الوافدين لايران، ليشمل ذلك مواطني دول عربية وأجنبية يكون بإمكانهم التوجه للعراق ومن هناك إلى إيران من دون أن تقوم السلطات الإيرانية بختم جوازاتهم، كما أن دولهم لن يكون بإمكانها معرفة سفرهم لطهران، إذ إن بغداد ستكون آخر محطة مسجلة لهم".

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واكد أن "جهات دينية إيرانية، خصوصاً تلك المرتبطة بالمراقد في قم، يعنيها الأمر، حيث انخفض عدد الزوار من الخليج ودول إسلامية أخرى"، لافتا الى ان "هذا الأمر قد يكون متعلقاً بالعقوبات أو التضييق على الختم الإيراني في جوازات السفر الذي بات يمثل مشكلة لكثير من الدول".

وأكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أن إلغاء التأشيرة في زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، لا يعني عدم وجود حصة لعدد الزوار، مشيراً إلى تحديد سقف لذلك.