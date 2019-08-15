نائب يصف خطوات مكافحة الفساد بـ'الابتدائية'

وصف نائب عن تيار الحكمة، الخميس، خطوات مكافحة الفساد بانها "خطوات ابتدائية"، مشددا على أنها لا ترتقي تسميتها بـ"خطوة"، مشيرا الى اهمية تركيز الحكومة على مفاصل اكثر اهمية كمزاد بيع العملة بدل التركيز على جزئيات صغيرة لاتقدم للدولة شيء.
واضاف الملا طلال، ان "المعلومات التي يتم ادراجها في اوراق كشف الذمم لا نعلم ان كانت هناك خطوات لتدقيقها، وبحال وجود زيادة او نقصان فيما يتم كتابته لاندري ان كانت هناك اجراءات محاسبة"، لافتا الى ان "هكذا خطوات لاجدوى منها وهي من جعلت الفاسدين يستمرون في فسادهم".
واكد الملا طلال، ان "هناك خطوات وجوانب واضحة من الممكن من خلالها الانطلاق في مكافحة جزء مهم من الفساد وهي مزاد بيع العملة واليات تهريب وخروج الاموال الى خارج البلد من خلال فواتير بعضها بأسماء لاشخاص متوفين قبل صدور تلك الفواتير باسماءهم".
وشدد على ان "هناك العديد من مفاصل الدولة اهملتها الدولة وركزت على جزئيات صغيرة لايحكم فيها المتورطين سوى بعام او عامين سجن تنفذ او مع ايقاف التنفيذ دون اعادة الاموال المسروقة".
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