نائب يصف خطوات مكافحة الفساد بـ'الابتدائية'

وقال محمود ملا طلال في حديث لـ الخليج 365، إن "خبرتنا السابقة في المحافظات وما تم ملاحظته اليوم خلال عملنا داخل مجلس النواب، فان خطوات النزاهة ومجلس مكافحة الفساد في التصدي الى الفساد هي خطوات ابتدائية ولا ترتقي لتسميتها خطوة"، مبينا ان "احد خطوات مكافحة الفساد التي نعتقد انها غير مجدية هو قضية كشف الذمم المالية والذي نعتبره مجرد حبر على ورق ولايعطي الى متبنيه اي فائدة في مجال مكافحة الفساد".واضاف الملا طلال، ان "المعلومات التي يتم ادراجها في اوراق كشف الذمم لا نعلم ان كانت هناك خطوات لتدقيقها، وبحال وجود زيادة او نقصان فيما يتم كتابته لاندري ان كانت هناك اجراءات محاسبة"، لافتا الى ان "هكذا خطوات لاجدوى منها وهي من جعلت الفاسدين يستمرون في فسادهم".

واكد الملا طلال، ان "هناك خطوات وجوانب واضحة من الممكن من خلالها الانطلاق في مكافحة جزء مهم من الفساد وهي مزاد بيع العملة واليات تهريب وخروج الاموال الى خارج البلد من خلال فواتير بعضها بأسماء لاشخاص متوفين قبل صدور تلك الفواتير باسماءهم".



وشدد على ان "هناك العديد من مفاصل الدولة اهملتها الدولة وركزت على جزئيات صغيرة لايحكم فيها المتورطين سوى بعام او عامين سجن تنفذ او مع ايقاف التنفيذ دون اعادة الاموال المسروقة".