البحرين تتوج ببطولة غرب آسيا للمرة الاولى في تأريخها

رياضة 2019-08-14 | 21:33 7,939 مشاهدة توج المنتخب البحريني، ببطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب اسيا بعد تغلبه على المنتخب الوطني العراقي 1-0 في المباراة النهائية التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي، مساء اليوم. ويدين المنتخب البحريني بفوزه الى اللاعب عيسى علي، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39 من عمر المباراة. ويعد هذا اللقب هو الاول للمنتخب البحريني في مشاركته الاولى ببطولة غرب آسيا. المحرر: محمد خليل

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