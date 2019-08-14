‏الحكيم: التطاول على الجيش او الانتقاص منه يمثل تطاولا على العراق

اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، ان التطاول على الجيش او الانتقاص منه يمثل تطاولا على العراق.

وقال الحكيم في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "نقف وقفة الاجلال والاكبار لجيشنا الباسل الذي يمثل كل العراقيين بكل انتماءاتهم الدينية والمذهبية والقومية والعرقية من دون تمييز"، مثمنا "بواسلنا في الجيش العراقي وبقية الشجعان في منظومتنا الامنية التي ذادت عن حمى الوطن ودحرت العصابات الظلامية عن ربوعه".

واضاف ان "المساس بهذا الجيش المغوار او التطاول عليه او الانتقاص من تضحياته الجسام يمثل تطاولا على العراق".

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وكانت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي اكدت، اليوم الاربعاء، أن اي تصريح فيه إساءة لقواتنا الامنية مرفوض وبالأخص ضد الجيش العراقي، داعية وسائل الاعلام الى عدم استضافة اي شخص بعنوان الحشد او التحدث باسمه بصفة قيادي او ما شابه.

فيما طالب نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، الأمين العام لشورى العلماء رجل الدين يوسف الناصري بالاعتذار وسحب تصريحه الذي اتهم من خلاله الجيش بتهم قاسية تطعن بوطنيته.



يذكر ان الناصري وصف في وقت سابق، الجيش العراقي بانه جيش مرتزق، فيما طالب بحله وإسناد مهامه إلى الحشد الشعبي الذي يجب ان يكون الجيش الأول في العراق.