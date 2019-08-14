أفاد وسائل اعلام عالمية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الحرس الثوري الإيراني أنقذ 230 راكبا علقت سفينتهم أثناء رحلة بين مدينة خرمشهر الإيرانية والكويت.
وصرح بأنه تم إنقاذ جميع ركاب السفينة "برليان" وهم سالمون، مشيرا إلى أنه تم استخدام 4 قوارب لسحب السفن وعبارتين اثنتين في عملية الإنقاذ.
وأكد أسعدي أن الجزر الذي حصل في المنطقة تسبب بالحادث.
وبين المسؤول الإيراني أن "الحرس الثوري الإيراني" يسير رحلات سياحية بين إيران والعراق والكويت عبر شط العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 230 راكبا على متن سفينة إيرانية أثناء إبحارها نحو الكويت عبر شط العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.