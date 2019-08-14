نقل الطاقة تعلن انفصال خط كهربائي شمال البصرة نتيجة حريق الهارثة

وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "انفصال خط هارثة 132k.v-- شمال البصرة 132k.v رقم ١ داء نتيجة حصول حريق في انبوب غاز تابع الى شركة النفط في منطقة الهارثة".

وأضافت الشركة أن "هذا الانفصال ادى الى خروج المحطات 33/11kv ادناه عن العمل، وهي محطة باب الهوى والتي تغذي منطقة باب الهوى، ومتنقلة ابو خمسين رقم 1 ومتنقلة الاكوات والتي تغذيان جزء من مناطق التنومة، وبالنسبة الى



وتابع، أن "محطة شط العرب النزول بالبرمجة بواقع ٢ ساعة تجهيز في مقابل ٤ ساعة قطع والتي تغذي جزء من منطشط العرب"، منوها الى أن "وبالنسبة لمحطة الجباسي النزول بالبرمجة بواقع ٢ ساعة تجهيز في مقابل ٢ساعة قطع والتي تغذي منطقة الجباسي".

يذكر أن مصدرا امنيا افاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في محطة كهرباء الهارثة بمحافظة البصرة.