نقل الطاقة تعلن انفصال خط كهربائي شمال البصرة نتيجة حريق الهارثة

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية، الاربعاء، عن انفصال خط هارثة 132k.v-- شمال البصرة 132k.v رقم ١ نتيجة حصول حريق في انبوب غاز تا ع الى شركة النفط في منطقة الهارثة.
وأضافت الشركة أن "هذا الانفصال ادى الى خروج المحطات 33/11kv ادناه عن العمل، وهي محطة باب الهوى والتي تغذي منطقة باب الهوى، ومتنقلة ابو خمسين رقم 1 ومتنقلة الاكوات والتي تغذيان جزء من مناطق التنومة، وبالنسبة الى
وتابع، أن "محطة شط العرب النزول بالبرمجة بواقع ٢ ساعة تجهيز في مقابل ٤ ساعة قطع والتي تغذي جزء من منطشط العرب"، منوها الى أن "وبالنسبة لمحطة الجباسي النزول بالبرمجة بواقع ٢ ساعة تجهيز في مقابل ٢ساعة قطع والتي تغذي منطقة الجباسي".
يذكر أن مصدرا امنيا افاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في محطة كهرباء الهارثة بمحافظة البصرة.
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