اكد رئيس هيئة الحج والعمر خالد العطية، الاربعاء، انه لم يتم منح اي أي مقعد للمسؤولين العراقيين. وقال العطية في مؤتمر صحافي حضرته الخليج 365، ان "هيئة الحج والعمرة لم تمنح أي مقعد للمسؤولين العراقيين". واضاف ان "المسؤولين العراقيين تم منحهم فيزا المجاملة من السعودي ولا دخل لهيئة الحج بها".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الحج: لم نمنح أي مقعد للمسؤولين العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.