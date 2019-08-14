استغلي موسم الرقي واعتني بجمالك... جربي هذه الخلطة!

تحتاج بشرة الوجه الى الكثير من العناية لكي تحافظ على جمالها ونضارتها. ولهذا يتم عادة استخدام الكريمات وطرق التنظيف المعروفة. لكن الكثيرات يفضلن الاعتماد على الوصفات الطبيعية. فإن كنت من هؤلاء ننصحك بأن تلجئي الى وصفات البطيخ، فاكهة موسم الصيف التي يفضلها ويحبها الجميع. ولتحضير قناع مغذ لبشرتك مثلاً قشري حبة بطاطا وضعيها في الماء المغلي. وعندما تنضج تماماً حوليها الى بوريه ناعمة.



بعد ذلك اطحني جيداً قشر شريحة بطيخ وامزجيه مع البطاطا جيداً. اضيفي ملعقة طعام من العسل الطبيعي واخلطي مجدداً. بعد ذلك اطحني جيداً قشر شريحة بطيخ وامزجيه مع البطاطا جيداً. اضيفي ملعقة طعام من العسل الطبيعي واخلطي مجدداً. طبقي القناع على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر. ويمكنك الاستفادة من البطيخ أيضاً لتحضير مقشر للجسم. ولهذا اخلطي 300 غ من السكر مع 65 ملل من عصير البطيخ، عصير نصف حبة ليمون وملعقة طعام من زيت الزيتون. وأثناء الاستحمام دلكي بشرة جسمك بالقليل من المزيجين خلال القيام بحركات دائرية مع التركيز على المناطق الجافة.

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