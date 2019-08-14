كشفت الممثلة اللبنانية نادين نجيم ولأول مرة عن وجه ابنها في مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على انستغرام. وفي التفاصيل، نشرت نجيم فيديو وهي تحمل ابنها جوفاني بين يديها وترقص معه على انغام موسيقى أجنبية. وهذه هي المرة الاولى التي تحاول فيها نجيم اظهار وجه طفلها بشكل كامل وعن قريب، اذ اعتادت في السابق على نشر صور له من الخلف بدون اظهار ملامح وجهه. وعلقت نادين نجيم على الفيديو بالقول: "يؤبرني الله يحميك حبيبي جوڤاني". وقد نال هذا الفيديو اعجاب المتابعين على انستغرام، الذين أجمعوا على الشبه الكبير بين الطفل جوفاني ووالده هادي الأسمر، زوج الفنانة اللبنانية نادين نجيم، اذ اعتبروا انه أشقر كوالده ولديه الملامح ذاتها. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نادين نجيم تكشف عن وجه ابنها... هل يشبهها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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