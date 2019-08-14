مقتل عنصر بالحشد إثر احباط تعرض لـ'داعش' في كركوك

احبطت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، هجوما داعشيا لاستهداف احتفالات العيد في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.
وقالت هيئة الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الفوج الخامس باللواء ٥٦ بالحشد تمكن من احباط تعرض لداعش على قرية البرغلية في قضاء الحويجة".
وأضافت الهيئة، أن "احد ابطال الفوج الخامس ارتقى شهيدا نتيجة عملية التصدي للمحاولة الإرهابية".
يشار الى أن الحشد الشعبي في كركوك وضع خطة أمنية خاصة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك شملت المدن والقرى الزراعية اضافة الى الأسواق والمرافق العامة.
وأضافت الهيئة، أن "احد ابطال الفوج الخامس ارتقى شهيدا نتيجة عملية التصدي للمحاولة الإرهابية".
يشار الى أن الحشد الشعبي في كركوك وضع خطة أمنية خاصة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك شملت المدن والقرى الزراعية اضافة الى الأسواق والمرافق العامة.
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