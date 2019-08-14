هل تعاني من نقص فيتامين 'د'؟ العلاج في هذه الأطعمة!

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يتسبب نقص فيتامين D في جسم الإنسان بنتائج صعبة جدا، منها وجع في العظام وشعور بضعف العضلات، كذلك إحساس دائم بالتعب ما يؤثر سلباً على الصحة النفسية.
ومن الأعراض الأخرى شعور دائم بالاكتئاب، وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.
لذلك، أكدت دراسة حديثة أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في اكتساب فيتامين D الضروري للجسم، منها:
سمك السلمون
البيض
الحليب
يذكر أن أفضل طريقة للحصول على فيتامين D تكمن بالتعرض لأشعة الشمس، لأنها تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم وما تبقى من الفيتامينات الضرورية.
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