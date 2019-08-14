طرق منزلية سهلة لتنظيف وتلميع الذهب

مع مرور الوقت تتعرَّض المشغولات الذهب لتراكم الأوساخ والأتربة والشوائب عليها، ما يؤدي إلى تغيّر لونها وانطفاء بريقها، وبالتالي تصبح بحاجة إلى التنظيف والتلميع.

المجوهرات الذهب مُفضَّلة لنساء كثيرات، ومنها القلائد والأساور والخواتم، لذا ينبغي الاهتمام الدائم بهذه المشغولات، وتطبيق طرق منزليّة سهلة وسريعة بغية تنظيفها وفق الآتي:

• الماء المغلي: يُغلى كمٌّ كافٍ من الماء، فتنقع المجوهرات الذهب في طبق زجاجي مملوء بالماء، ثمَّ تُترك، حتّى يبرد الماء، مع دعك كل قطعة بفرشاة ناعمة بلطف، فتجفيفها بمنشفة، وتركها حتَّى تجفَّ بالهواء. • الأمونيا: يُضاف كمٌّ من الأمونيا إلى وعاء من الماء، بمعدَّل 1 للأمونيا إلى 6 للماء، ثمَّ يُحرَّك المكوِّنان جيدًا، فتوضع المجوهرات فيها لدقيقة، مع الحرص على عدم تركها لفترة أطول، وذلك لمنع تآكلها. تُستخدم مصفاة لإخراج المجوهرات، وغسلها بالماء، فتجفيفها بقطعة ناعمة من القماش.

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• معجون الأسنان: يُمزج كمٌّ ضئيل من معجون الأسنان، مع ملعقتين كبيرتين من الماء. تُستخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة في تنظيف الذهب، أو عن طريق وضع المزيج على قطعة من القماش، ومسح القطع به، فغسلها بالماء.

• سائل الجلي: يُضاف كمٌّ قليل من الماء الدافئ إلى وعاء، مع بضع قطرات من سائل الجلي، ويُحرَّك المزيج جيدًا حتى تتكون الرغوة. توضع قطع الذهب في الوعاء، مع تركها مدّة قصيرة، ثمّ فركها بفرشاة الأسنان، وتجفيفها بقطعة من القماش، وتركها حتَّى تجفَّ.