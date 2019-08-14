العراق يرفض أيّ قرار يبتزّ الأراضي الفلسطينيّة لحساب اسرائيل

اعربت وزارة الخارجية، الاربعاء، عن رفضها لاي قرار يبتزّ الأراضي الفلسطينيّة لحساب اسرائيل، فيما شددت على أهمّية تقديم الدعم اللازم للجُهُود والمساعي الفلسطينيّة وُصُولاً إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية والاستقلال.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان وزيرها "محمد علي الحكيم اجرى اتّصالاً هاتفيّاً مع نظيره الفلسطينيّ رياض المالكيّ"، مبينة ان "الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة".

وأكّد الحكيم خلال البيان على "دعم العراق، ومساندته للقضيّة الفلسطينيّة، ونضال شعب فلسطين لنيل حُقوقه الوطنيّة المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، معربا عن "رفض العراق لأيّ قرار يبتزّ الأراضي الفلسطينيّة إلى حساب الكيان الإسرائيليّ".

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ودعا الحكيم الى "التمسُّك بقرارات الشرعيّة الدوليّة، وأهمّية المسار السياسيّ الأمميّ؛ لأنه يحظى بقبول، وتأييد عالميّ"، مشدداً على أهمّية تقديم الدعم اللازم للجُهُود والمساعي الفلسطينيّة وُصُولاً إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية، والاستقلال".

وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق، رفض العراق لأي مشروع استيطاني في المنطقة، معتبراً أنه تمت مواجهة صفقة القرن "بشكل مشرف".