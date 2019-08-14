مقترح عراقي لتأمين الملاحة في الخليج ومنع دخول أية أطراف أخرى

كشف مصدر سياسي، ان العراق بصدد تقديم مقترح الى عدد من الدول بشأن الملاحة في الخليج، مبينا ان المقترح يهدف الى تأمين الملاحة ومنع دخول أي أطراف أخرى.

وقال المصدر ان "العراق يعمل حاليا على إنضاج مقترح لتقديمه إلى دول معنية بملف الملاحة في الخليج العربي يقوم على أن تتشارك الدول العربية المطلة على الخليج بقوة تتولى تأمين الملاحة والتنسيق في ما بينها حيال الملاحة بالخليج وتحديدا مضيق هرمز".

وأضاف أن "العراق يبذل جهودا لاحتواء الازمة كون أي توقف سينعكس بشكل كبير وسلبي على جميع الدول المطلة على الخليج بما فيها العراق"، لافتا الى ان "هناك دولا ترحب بمقترح العراق لكن دولا أخرى من غير المعلوم موقفها".

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واكد ان "بغداد ستفاتح عدة أطراف بهذا المقترح قريبا بعد نضوج كافة تفاصيله".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أعلن، أن بلاده تشارك في الخطة الأمريكية لتأمين الملاحة في مياه الخليج العربي من التهديدات الإيرانية، بحسب صحيفتي "تايمز أوف إسرائيل" و "يديعوت أحرنوت"، الإسرائيليتين.

فيما أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اول امس الاثنين، رفض العراق مشاركة إسرائيل في أية قوة لتأمين مرور السفن بالخليج العربي.