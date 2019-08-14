نائب: كتل تسعى لحشر ملف المطلوبين العراقيين بالاردن ضمن الملفات التجارية بين البلدين

كشف نائب في البرلمان، عن سعي كتل سياسية الى "حشر" ملف المطلوبين العراقيين بالاردن ضمن الملفات التجارية بين البلدين، فيما اشار الى ان الحكومة العراقية ترفض ربط هذا الملف بالملفات التجارية والاقتصادية.

وقال النائب في تصريح صحافي ان "كتلا سياسية تسعى منذ مدة لحشر ملف المطلوبين العراقيين ضمن ملفات العراق والأردن التجارية والاقتصادية"، مبينا ان "الهدف الأول من تلك الضغوط قد يكون إفشال أي تقارب عربي وثيق بين العراق وجيرانه".

واضاف النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الحكومة ترفض ربط الملفين التجاري والاقتصادي مع الأردن بأي جانب سياسي آخر"، مشيرا الى ان "هذا الملف يبدو انه مستحيلاً بالنسبة لعمّان التي تستضيف قرابة نصف مليون عراقي، بينهم معارضون للتواجد الأميركي في العراق وللعملية السياسية".

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وجاء ذلك مع إعلان هيئة المنافذ الحدودية ارتفاع معدل التبادل التجاري مع الأردن إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014، وإغلاق المعبر التجاري الحدودي بين البلدين.

وبلغ التبادل التجاري الشهر الحالي معدلات قياسية وصلت إلى نحو مليار ونصف المليار دينار عراقي (نحو مليون و257 ألف دولار) في اليوم الواحد كإيرادات للمنفذ، في وقت كشفت فيه وزارة الكهرباء العراقية عن بدء خطة الربط الكهربائي بين البلدين اعتباراً من الشهر المقبل لتغذية مناطق أعالي الفرات غربي الأنبار، عدا عن اتفاق سابق لتصدير النفط الخام من حقول البصرة إلى الأردن واتفاق لشحنات نفط تنقل بالصهاريج إلى الأردن براً.