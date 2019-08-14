العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بشأن عيد ميلاده

نشرت صحيفة "هسبريس" المغربية، مقالا على موقعها الرسمي، أكدت من خلاله أن الملك محمد السادس أمر بعدم إقامة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده، ابتداء من هذا العام.
وأفادت "هسبريس" بأن العاهل المغربي "شرع منذ نحو ثلاث سنوات، في التقليل من مظاهر احتفالات عيد الشباب، بحذف فقرة التوشيحات التي دأب فيها على توشيح شخصيات تنتمي إلى مجالات مختلفة بأوسمة متنوعة، قبل أن تصل المؤسسة الملكية إلى مرحلة الإعلان النهائي عن إلغاء الاحتفالات الرسمية لعيد الشباب".
ونقلت الصحيفة المغربية عن الباحث السياسي المغربي، محمد شقير، قوله إن "الملك محمد السادس شرع منذ عشرين سنة، في التخفيف من العديد من الطقوس المخزنية، أبرزها عدم تركيزه على ضرورة تقبيل يده، بالشكل الذي كان في فترة والده الملك الراحل الحسن الثاني".
وأشار شقير إلى أن "الملك سبق وأن وجه أوامره، في بداية فترة حكمه، إلى التقليل من مظاهر احتفالات عيد العرش وتحويل مصاريف هذه المناسبة إلى مشاريع تنموية، مضيفا أن عدم إقامة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد الملك محمد السادس، ابتداء من هذه السنة، ليس بمسألة ظرفية وإنما يدخل في إطار مسار التحديث".
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