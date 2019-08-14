شاشات عملاقة في الاماكن العامة بكربلاء لمشاهدة نهائي غرب آسيا

وتأتي هذه الخطوة، كي يتسنى للجماهير التي لن تتمكن من الحضور الى المباراة، لمشاهدتها في حال كان باحد الاماكن العامة من المدينة المقدسة.

وستقام المباراة في تنام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء على ملعب كربلاء الدولي، حيث من المؤمل ان تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً.