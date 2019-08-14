2019-08-13 | 23:50
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شهدت محافظة كربلاء، نصب وتهيئة شاشات عملاقة في عدة أماكن بالمدينة حتى يتسنى للجماهير مشاهدة نهائي بطولة آسيا سيل لاتحاد غرب آسيا التاسعة للرجال بكرة القدم بين العراق والبحرين.
وتأتي هذه الخطوة، كي يتسنى للجماهير التي لن تتمكن من الحضور الى المباراة، لمشاهدتها في حال كان باحد الاماكن العامة من المدينة المقدسة.
وستقام المباراة في تنام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء على ملعب كربلاء الدولي، حيث من المؤمل ان تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر شاشات عملاقة في الاماكن العامة بكربلاء لمشاهدة نهائي غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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