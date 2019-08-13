انتقد عضو مجلس محافظة الانبار فرحان الدليمي، الثلاثاء، رد فعل الحكومة المركزية تجاه ما اثير مؤخرا من دفن اكثر من 100 جثة مجهولة الهوية في محافظة بابل، فيما اشار الى ان التعامل بـ"أزدواجية" امر مرفوض.
واضاف الدليمي ان "الحكومة المركزية تحركت بإجراءات سريعة للتدقيق معاملات المتضررين جراء العمليات الارهابية لمعرفة المزورين واحالتهم الى القضاء الا انها تعاملت مع حادثة العثور على جثث لسكان المناطق المحررة بانها حالة عابرة رغم قساوتها"، مبينا ان "التعامل بأزدواجية تجاه دماء الابرياء امر مرفوض وعلى الحكومة المركزية اعتقال الجناة واحالتهم الى القضاء".
واعلنت محافظة بابل اليوم الثلاثاء، ان الجثث مجهولة الهوية التي دفنت قبل ايام، هي جثث لمجهولين تمتد لأربع سنوات مضت في الثلاجات الخاصة بالطبابة العدلية، وهي ناجمة عن حوادث وجرائم مختلفة وبعضها نتيجة ظروف اجتماعية وقبلية حيث تتوزع على اغلب مراكز شرطة بابل المتوزعة في عموم المحافظة ويتم تسلميها الى دائرة صحة بابل / الطب العدلي لاتخاذ الاجراءات القانونية والطبية واخذ عينات من البصمة الوراثية dna بعد مرور فترة ولعدم التعرف عليها من قبل ذويها تقوم بتحويلها الى بلدية الحلة وبدورها تقوم بإجراءات الدفن وفق القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بمجلس الانبار: حادثة الجثث في بابل مرت مرور الكرام على الحكومة المركزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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