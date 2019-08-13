رياضة 2019-08-13 | 20:46 357 مشاهدة غرم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي مانشستر سيتي ماليا، وذلك بسبب خرقه قواعد انتقالات وقيد اللاعبين الناشئين دون سن الـ18 عاماً.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نادي مانشستر سيتي ارتكب مخالفة وفقاً للمادة 19 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بوضع اللاعبين وانتقالاتهم. وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نادي مانشستر سيتي ارتكب مخالفة وفقاً للمادة 19 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بوضع اللاعبين وانتقالاتهم. وحسب قرار اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد تم تغريم النادي بمبلغ وقدره 370 ألف فرانك سويسري.



ويُهدف الاتحاد الدولي لحماية القُصّر ضمن إطاره التنظيمي للعبة كرة القدم، خاصة فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وتوقيع العقود.

ويُهدف الاتحاد الدولي لحماية القُصّر ضمن إطاره التنظيمي للعبة كرة القدم، خاصة فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وتوقيع العقود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 'فيفا' يغرم مانشستر سيتي بـ370 ألف فرانك سويسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.