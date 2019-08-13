اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال متهمين اثنين بسرقة الدور السكنية شرقي بغداد. وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، القت القبض على متهمين إثنين يقومان بسرقة الدور السكنية شرقي العاصمة بغداد".



واضافت الوزارة، أنه "تم القاء القبض عليهما من خلال نصب كمين محكم وبالجرم المشهود خلال سرقة إحدى المنازل، وقد تم تسليم المتهمين الى جهة الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهما".



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