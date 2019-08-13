اجرام النجف تعتقل 19 مطلوبا

اعلنت مديرية مكافحة اجرام محافظة النجف، الثلاثاء، اعتقال 19 مطلوبا بمناطق مختلفة من المحافظة. وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "قسم مكافحة إجرام النجف قام بممارسات أمنية في عموم المحافظة بتوجيه من قائد شرطة النجف العميد فائق فليح حسن الفتلاوي وبإشراف مباشر من مدير مكافحة اجرام النجف العميد رافع سلمان ناصر".



واضافت المديرية، ان "مديرية المكافحة نفذت خلال فترة سبعة أيام حملة أسفرت عن القاء القبض على ١٩ مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة وتم احالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".



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