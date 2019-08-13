السامرائي ينتقد الإجراءات الحكومية لمنع تكرار انفجار مخازن الاسلحة ويصفها بـ'الضعيفة'

انتقد رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، الثلاثاء، الإجراءات الحكومية لمنع تكرار انفجار مخازن الاسلحة، فيما وصفها بـ"الضعيفة". وقال السامرائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الإجراءات الحكومية لمنع تكرار انفجار مخازن الأسلحة والعتاد التي تعود لجهات غير رسمية وتتواجد في مناطق آهلة بالسكان ضعيفة، ما يؤدي لإزهاق أرواح المواطنين وهدم منازلهم على رؤوس ساكنيها".



واضاف السامرائي "تُزهقُ أرواحُ وتُحرق بيوتٌ ضحيةَ انفجارات أكداس العتاد التابعة لجهات غير رسمية والمخزونة في مناطق آهلة، والإجراءات لمنع تكرارها مازالت ضعيفة"، موجهاً سؤاله للجهات التي تمتلك تلك المخازن عن سبب عدم تسليمهم أسلحتهم للدولة حتى الان قائلاً( الم يأنِ أن تسلموا سلاحكم وعتادكم للدولة؟!، وإن كنتم مصرين على الاحتفاظ بها فأخزنوها خارج المدن".



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