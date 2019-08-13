احتراق عجلة اثناء تزودها بالوقود بمحطة تعبئة جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع داخل سيارة مدنية اثناء تزودها بالوقود بمحطة تعبئة بمنطقة البياع جنوبي بغداد"، مؤكدا على "عدم وجود خسائر بشرية".

من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق بوقت قياسي جدا، كما تمكنت من عزل الحريق عن باقي العجلات".

