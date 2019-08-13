احتراق عجلة اثناء تزودها بالوقود بمحطة تعبئة جنوبي بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بأن عجلة مدنية اترقت اثناء تزودها بالوقود بمحطة تعبئة جنوبي بغداد، فيما تمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بوقت قياسي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع داخل سيارة مدنية اثناء تزودها بالوقود بمحطة تعبئة بمنطقة البياع جنوبي بغداد"، مؤكدا على "عدم وجود خسائر بشرية".
من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق بوقت قياسي جدا، كما تمكنت من عزل الحريق عن باقي العجلات".
من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق بوقت قياسي جدا، كما تمكنت من عزل الحريق عن باقي العجلات".
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