تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تبين ما خلفه الحريق الذي اندلع داخل مقر اللواء السابع للشرطة الاتحادية ضمن منطقة السيدية جنوبي بغداد. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هذا ما خلفه حريق مقر لواء تابع للشرطة الاتحادية جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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