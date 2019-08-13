ترامب: الاستخبارات الأمريكية أبلغتني بأن الصين تحرك قواتها إلى حدود هونغ كونغ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاستخبارات الأمريكية أبلغته بأن الصين تحرك قواتها إلى حدود مدينة هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي الواسع على خلفية الاضطرابات في المدينة.
وسبق لترامب أن وصف الأوضاع في هونغ كونغ بأنها "صعبة"، وأعرب عن أمله بأن تنتهي الأمور "لصالح الحرية ولصالح الجميع، بما في ذلك الصين" وبشكل سلمي.
ودعت الصين الولايات المتحدة لعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك في إشارة إلى تعليقات بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين دانوا ما وصفوه بـ "عنف الشرطة" ضد المتظاهرين.
ويأتي ذلك على خلفية استمرار المواجهات في هونغ كونغ، حيث وقعت اليوم الثلاثاء اشتباكات بين الشرطة والمحتجين قرب المطار الدولي، الذي تم تعليق الرحلات فيه للمرة الثانية خلال يومين.
يذكر أن مدينة هونغ كونغ تشهد احتجاجات، منذ نحو شهرين، ضد قانون حول تسليم متهمين لمحاكمتهم في محاكم صينية خارج المدينة.
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