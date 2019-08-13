ترامب: الاستخبارات الأمريكية أبلغتني بأن الصين تحرك قواتها إلى حدود هونغ كونغ

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن "استخباراتنا أبلغتنا بأن الحكومة الصينية تحرك القوات نحو حدود هونغ كونغ. وعلى الجميع التحلي بالهدوء وأن يكونوا بأمان".

وسبق لترامب أن وصف الأوضاع في هونغ كونغ بأنها "صعبة"، وأعرب عن أمله بأن تنتهي الأمور "لصالح الحرية ولصالح الجميع، بما في ذلك الصين" وبشكل سلمي.



ودعت الصين الولايات المتحدة لعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك في إشارة إلى تعليقات بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين دانوا ما وصفوه بـ "عنف الشرطة" ضد المتظاهرين.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار المواجهات في هونغ كونغ، حيث وقعت اليوم الثلاثاء اشتباكات بين الشرطة والمحتجين قرب المطار الدولي، الذي تم تعليق الرحلات فيه للمرة الثانية خلال يومين.

يذكر أن مدينة هونغ كونغ تشهد احتجاجات، منذ نحو شهرين، ضد قانون حول تسليم متهمين لمحاكمتهم في محاكم صينية خارج المدينة.